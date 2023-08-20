Минобороны РФ сообщило о попытке атаки украинского БПЛА на Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Москву с помощью БПЛА самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Беспилотник был зафиксирован над территорией Ступинского района Московской области.

20 августа около 04.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области, — говорится в сообщении.

Дрон обнаружили силы противовоздушной обороны. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление беспилотник рухнул в безлюдном месте. В результате атаки украинской армии пострадавших и разрушений нет, сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что пять человек получили ранения при атаке украинского беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске. По словам губернатора региона Романа Старовойта, в настоящее время все оперативные службы находятся на месте происшествия. Минобороны России ситуацию не комментировало.

Недавно план «Ковер» был объявлен из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве. Все самолеты во Внуково и Домодедово перенаправляются в Шереметьево. Минобороны России и местные власти ситуацию пока не комментировали.