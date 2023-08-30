Минобороны РФ сообщило о попытке атак беспилотников ВСУ на регионы России

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины в ночь на среду, 30 августа, пытались атаковать объекты России с помощью беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что дроны были самолетного типа.

Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о звуках взрыва в центральном районе Брянска. По словам местных жителей, до этого оттуда доносился гул. По предварительным данным, в Брянске возможна атака БПЛА и работа систем противовоздушной обороны.

Недавно стало известно, что четыре самолета Ил-76 повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Глава региона Михаил Ведерников заявил, что Министерство обороны отражает атаку беспилотников в псковском аэропорту. Он отметил, что лично находится на месте инцидента.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Пскове работали системы противовоздушной обороны. Также военные пытались сбить беспилотники из стрелкового оружия. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовало свыше десяти дронов. Местная жительница рассказала, что звуки взрыва были слышны на весь Псков.