Минобороны перебросило пусковые установки «Ярс» в подмосковное Алабино Минобороны перебросило «Ярсы» в Подмосковье для подготовки к военному параду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» прибыли в Подмосковье для подготовки к военному параду на Красной площади, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Как отмечается, механизированная колонна преодолела 400 км из Ивановской области, где находится пункт постоянной дислокации.

Пусковые установки ПГРК «Ярс» прибыли в подмосковное Алабино для подготовки к военному параду на Красной площади. <...> 400-километровый маршрут пролегал по транспортным магистралям трех областей (Ивановской, Владимирской, Московской), в том числе по федеральной трассе М7 и Московской кольцевой автомобильной дороге, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что личный состав и техника Тейковского ракетного соединения участвуют в военных парадах на Красной площади в Москве с 2008 года. РС-22 «Ярс» представляет собой стратегический ракетный комплекс с твердотопливной трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой. Комплекс разработан в Московском институте теплотехники.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему российскими новейшими танками «Армата», участвующими в парадах на Красной площади, все еще не оснащены российские войска. По его словам, боевая машина еще не прошла всех испытаний.