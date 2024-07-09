Министр рассказал, существует ли у Москвы конкуренция с регионами за кадры Министр Гарбузов: у Москвы есть конкуренция с регионами за кадры

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Анатолий Гарбузов

У Москвы есть конкуренция с регионами за кадры, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, также сейчас развивается кластерный подход в этом вопросе.

По поводу конкуренции с регионами: она, безусловно, присутствует. И за кадры, и за те рабочие места, которые мы создаем. Прежде всего надо понимать, что не все производство должно быть сосредоточено в Москве или на Урале. <...> Мы развиваем кластерный подход, — сказал Гарбузов.

Также Гарбузов пообещал, что жители и гости российской столицы в скором времени смогут перемещаться на беспилотных автомобилях. По его словам, те технологии, которые сегодня кажутся будущим, завтра станут технологиями настоящего, а послезавтра — прошлого.

До этого проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков заявил, что в отрасли беспилотного летательного авиастроения ключевую роль сыграют цифровые двойники. По его словам, это поможет процессу сертификации аппаратов, масса которых выше 30 килограммов.

При этом он уточнил, что у России хватит и денег, и возможностей для развития цифровой трансформации. По его словам, принята национальная программа по развитию БПЛА, состоящая из пяти федеральных проектов. На это предусмотрены миллиарды рублей.