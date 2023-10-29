Мимы напомнили москвичам признаки инсульта В Москве в крупных ТЦ актеры мим-театра изображали симптомы инсульта

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В крупных московских торговых центра актеры-мимы выступили с перформансами, напоминая прохожим о симптомах инсульта. Акция была организована волонтерами совместно с департаментом здравоохранения столицы и приурочена к Международному дню борьбы с инсультом. Видео появились в соцсетях и в сторис Telegram-канала ведомства.

На территории торговых центров артисты искажают свои лица, делают вид, будто у них проблемы со здоровьем и демонстрируют жест «рука-плеть». Они также держат плакаты с надписью «Это признаки инсульта! Если вы заметили их, немедленно звоните по номеру 103».

В департаменте отметили, что с 2017 года в Москве работает «инсультная сеть», в которую входят 13 специализированных центров, организованных на базе многопрофильных стационаров. Эта инфраструктура позволяет экстренно провести все обследования и уточнить диагноз для срочного хирургического вмешательства.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что инсульт в России стремительно молодеет — от 5% до 8% случаев приходится на людей моложе 45 лет. При этом каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в три раза.