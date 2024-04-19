Опубликованы кадры миллионов рублей, найденных в квартире мигранта-убийцы СК опубликовал кадры обыска в доме у подозреваемого в убийстве мотоциклиста

Фото: t.me/skmoscowgsu

Свыше 44 млн рублей и $300 тысяч обнаружили правоохранители при обыске в квартире подозреваемого в убийстве мотоциклиста из-за парковки в Москве, сообщили в СК. Следствию предстоит установить их принадлежность и дать оценку законности их получения.

В квартире подозреваемого обнаружена и изъята крупная сумма наличных денежных средств — свыше 44 млн рублей и $300 тысяч. Следствием будет установлена их принадлежность, а также дана оценка законности получения и оборота, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что следователи переквалифицировали на более тяжкую статью дело об убийстве москвича. Теперь оно проходит по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Решение об этом принято в рамках предварительного следствия.

Правоохранители задержали отца и друга подозреваемого. Обыски проводились также по месту жительства лиц из его окружения, проверяется законность получения предполагаемым убийцей и его родственниками российского гражданства.

По последним данным, в столице нашли автомобиль BMW, на котором преступник скрылся с места преступления. По данным SHOT, машину привезли из Закавказья в 2022 году. На нее выписано 60 штрафов на сумму 77 тысяч рублей, которые не были погашены.