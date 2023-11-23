«Наши мозги воюют против нас»: Михалков о российских изобретениях Михалков: американцы не изобретают, а покупают наши идеи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Никита Михалков заявил в ходе круглого стола «Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты», что часть специалистов высокого уровня покинула Россию и уехала на Запад, передает корреспондент NEWS.ru. По словам кинодеятеля, в настоящее время «наши мозги воюют против нас». В частности, созданная «нашими извилинами» спутниковая система Starlink обеспечивает ВСУ лучшей связью. Американцы покупают российские идеи, подчеркнул Михалков. Так он прокомментировал заявление замглавы Росгвардии в ДНР Александра Ходаковского о том, что Россия не противопоставляет Западу свои идеи и изобретения.

Нельзя сказать, что мы ничего не можем и не делаем. Мы забыли, какой период нам пришлось пережить. Давайте напомню, как высококлассные специалисты покидали родину и уезжали на Запад, как лучшие преподаватели торговали мелками на базаре для травли тараканов, чтобы выжить. Наши же мозги воюют против нас, это изобретенные нашими извилинами Starlink обеспечивает противника лучшей связью. Американцы не изобретают, они покупают идеи, наши идеи. В этом трагедия произошедшего, — отметил режиссер.

Михалков также добавил, что посоветовал бы военным ВС РФ, которые находятся в зоне спецоперации, избегать зависти и страха правды. Таким образом он ответил на вопрос, как бы обратился к солдатам при встрече.

Ранее Михалков заявил, что спецоперацию России послал Бог. Он объяснил, что если бы российские власти не сделали «шаг вперед», то неизвестно, что случилось бы со страной в будущем.