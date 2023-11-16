Мигранты взбунтовались на стройплощадке в Москве Вооружившиеся мусором мигранты выгнали застройщика со стройплощадки в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На строительной площадке в районе Свиблово в Москве произошла потасовка между рабочими-мигрантами и застройщиком, сообщает Readovka. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, видно, как десятки иностранных специалистов вооружились строительным мусором и стали выкрикивать религиозные лозунги. Пресс-служба регионального управления МВД подтвердила информацию об инциденте. По данным ведомства, ряд граждан, причастных к случившемуся, были доставлены в отдел полиции.

16 ноября около 13:00 поступило сообщение, что на строительном объекте на проезде Серебрякова в Москве между группой лиц произошел конфликт, переросший в потасовку. Для проверки на причастность к произошедшему в территориальный отдел полиции доставили ряд граждан. Выясняются все обстоятельства случившегося, по результату проверки будет принято решение, — говорится в сообщении.

Полицию на место происшествия вызвали жители соседних домов. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. Для того чтобы успокоить участников потасовки и доставить их в отдел, потребовалось 12 полицейских автомобилей, отмечает Readovka.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в рамках операции «Нелегал-2023» из России были выдворены около 15 тысяч иностранных граждан. По ее словам, также было обнаружено 447 человек, находившихся в розыске.