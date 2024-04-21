Мигранты-рабочие поселились в чужой квартире на стройке в Москве Baza: рабочие поселились в чужой квартире на стройке ЖК в Москве

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Мигранты-рабочие, строящие ЖК «Алхимово» в Москве, живут в чужих квартирах, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, одна из семей, которая ждет ключи, обнаружила нескольких строителей в своем жилище. В помещении были разложены матрасы и личные вещи.

Как сообщает канал, семья, о которой идет речь, взяла ипотеку два с половиной года назад. Сдача квартиры должна была состояться пять месяцев назад, однако застройщик утверждает, что работы еще не окончены. Глава семейства решил съездить на место и лично осмотреть стройку.

Подъезд дома оказался открыт, мужчина поднялся на свой этаж и увидел в своей квартире нескольких мигрантов, которые организовали обед. Строители стали звонить прорабу, а после быстро собрали вещи и покинули помещение. Мужчина вызвал полицию, удалось задержать пятерых человек, одного из них депортировали, другим назначили штрафы.

Семья считает, что застройщик оттягивает сдачу жилья неоправданно, и утверждает, что квартира полностью готова. Семья намерена подавать досудебную претензию с требованием провести в помещении клининг и санобработку.

Ранее в Москве на Тагильской улице на территории строящегося жилого комплекса «Метроном» произошла массовая драка рабочих. На опубликованных в Сети кадрах видно, что в ход идут кулаки, палки и камни.