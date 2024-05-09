Мигранта убило упавшим стеклопакетом на юге Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На юге Москвы рабочий погиб в результате несчастного случая на стройплощадке, сообщает MK.RU. Трагедия произошла в 15:30 на строительстве жилого комплекса в Жуковом проезде.

Стеклопакет рухнул с высоты во время порыва ветра и попал на 24-летнего рабочего из Средней Азии. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Ранее в Москве мужчина упал с большой высоты в торговом центре, расположенном рядом со станцией метро «Сходненская». По словам очевидцев, он пролетел вниз несколько этажей. Мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Погибший жил рядом и работал водителем, у него осталась взрослая дочь.

Еще один инцидент на стройке произошел в Москве на Южнопортовой улице. Сорванное ветром ограждение упало на мужчину с высоты. Мужчина скончался на месте.

Также в Улан-Удэ мужчина выжил после того, как получил удар током на железнодорожных путях. Россиянин забрался на подвижной состав и дотронулся до контактной сети, где напряжение достигает 27 тысяч вольт.

До этого трудовые мигранты устроили драку на стройке ЖК «Лучи», пострадали три человека. На место прибыли экстренные службы. По предварительным данным, конфликт случился на этнической почве. Зачинщики драки не были задержаны.