В Москве мигрант-тракторист заявил, что попал в сексуальное рабство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мигрант обратился в полицию и заявил, что попал в сексуальное рабство, сообщает Baza. Мужчина рассказал, что его бывшая девушка заставляет спать с ней.

17 апреля в столичное отделение полиции обратилась девушка по имени Самира. Она заявила, что вместе с подругой выпила со своим знакомым Ботиржоном, после чего он якобы изнасиловал их обеих. Полиция, прибывшая на место происшествия, нашла иностранца, но он рассказал совершенно другую версию событий. Ботиржон утверждает, что Самира шантажом заманила его в сексуальное рабство.

История их отношений началась около года назад, когда они познакомились около метро «Тушино» и жили в Московской области. Ботиржон работал трактористом в московском ГБУ «Жилищник». Их отношения разладились примерно в тот момент, когда Самиру не приняли на работу к бойфренду. Пара рассталась, и Ботиржон переехал в общежитие. По словам парня, Самира иногда выпивала, вспоминала его и требовала, чтобы он вернулся к ней хотя бы на одну ночь. Он утверждает, что она заставляла его заниматься с ней сексом под угрозой написания заявления об изнасиловании. Теперь правоохранителям предстоит разобраться в любовной истории.

Ранее в столице задержали 46-летнего таксиста, подозреваемого в изнасиловании клиентки. Инцидент произошел 21 апреля в районе Измайлово. Девушка обратилась в правоохранительные органы сразу после надругательства.