Опубликованы скриншоты с угрозами мигранта-строителя о тухлых яйцах Блогер из Москвы выложила переписку со строителем после угроз о тухлых яйцах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Блогер из Москвы опубликовала переписку, где рассказала о строителе, который угрожал ей тухлыми яйцами. Мигрант по имени Фарух вымогал деньги у хозяйки квартиры за их координаты, передает Telegram-канал Baza.

Меня обманывать никто не может. Клянусь Аллахом, у вас четыре яйца заложены в квартире. Будут вонять, как протухший труп, даже хуже. Скинете 15 тысяч, скажу, где два замурованы, — следует из сообщений рабочего.

Строитель также добавил, что еще за такую же сумму раскроет местонахождение остальных яиц. Также рабочий добавил сообщение о теплом поле в ванной.

По данным источника, Ольге досталась квартира по наследству. Блогер решила сделать ремонт. Сначала женщина договорилась о работах через фирму, но строители предложили ей сделать это без посредников. Однако вместо ровной плитке Ольге достались вздувшиеся стены, треснувший кафель, заклеенный скотчем, и другие непотребства.

Информация о поле в ванной для женщины стала неожиданностью. Хозяйка квартиры думала, что с ним все в порядке. В результате выяснилось, что рабочие подсоединили его неправильно и он не работает. По словам других строителей, после теракта в «Крокусе» Фарух покинул страну и начал терроризировать своих клиентов.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали мигранта из Узбекистана за фотографирование чужого ребенка на детской площадке. Мужчину увезли в отдел и составили на задержанного протокол о мелком хулиганстве.