Мигрант сел на 19 лет за изнасилование забеременевшей от него школьницы Мигрант отсидит 19 лет за два изнасилования девочки в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уроженец Таджикистана отправится на 19 лет в колонию строгого режима за изнасилование 14-летней девочки, передает столичное управление Следственного комитета со ссылкой на решение Савеловского районного суда. Мужчина надругался над школьницей дважды: первый раз в парке, а второй раз — в арендованной квартире. После последнего изнасилования несовершеннолетняя забеременела.

21 октября 2023 года фигурант, находясь в парке на северо-западе Москвы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее знакомой 14-летней девочки. Через некоторое время фигурант в арендованной квартире жилого дома на улице Часовой в городе Москве, воспользовавшись беспомощным состоянием девочки, совершил ее изнасилование, — сообщили в СКР.

В качестве доказательной базы использовалась в том числе переписка девочки-подростка с иностранцем. Она подтверждает факт интимной связи между школьницей и мигрантом.

Ранее в Забайкалье пятеро мигрантов были задержаны после группового изнасилования 15-летней девочки. Трое из подозреваемых попытались сбежать за границу. Их поймали в Бурятии. Школьница возвращалась после вечерних занятий, когда мигранты схватили ее и надругались над ней.