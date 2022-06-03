МИД России вызвал посла Шри-Ланки из-за задержания самолета «Аэрофлота»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот»

В МИД России была вызвана посол Шри-Ланки Джанита Абейвикрема Лиянаге, которой был заявлен решительный протест в связи с задержанием самолета «Аэрофлота» в аэропорту Бандаранаике, сообщается в официальном заявлении министерства. Самолет российской компании должен был вылететь в Москву утром 3 июня.

3 июня в МИД России была вызвана посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Дж.А.Лиянаге, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу ирландской лизинговой компании к российскому «Аэрофлоту» и запретил самолету авиакомпании Airbus A330 покидать страну до 16 июня.

Претензии были получены от компании из Ирландии Celestial Aviation Trading Limited. Ее представители подали жалобу и потребовали запретить самолету российской авиакомпании покидать территорию Шри-Ланки.

В конце февраля страны Евросоюза ввели новые санкции в отношении российского транспортного сектора. Кроме того, поступило требование вернуть лизингодателям все сданные в лизинг самолеты.