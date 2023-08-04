МИД РФ: Баку и Ереван должны сами определить сроки заключения мира

Фото: МИД России

Азербайджан и Армения должны сами определить сроки подписания мирного договора, заявил ТАСС директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. По его словам, спешка может привести к новым конфликтам.

Наспех подготовленный, сырой мирный договор не принесет устойчивого мира в регион. Напротив, заложит предпосылки для новых конфликтов и трагедий в будущем. Приоритет должен быть отдан не скорости, а качественной подготовке сбалансированных и взаимоприемлемых решений, — заявил он.

Таким образом Гончар прокомментировал заявления Запада о том, что Баку и Ереван могут подписать мирное соглашение «чуть ли не в ближайшие недели и месяцы». По словам дипломата, стороны не должны форсировать переговорный процесс.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Армению в препятствовании доставке гуманитарной помощи в Карабахский регион Азербайджана по дороге Агдам — Ханкенди. В Баку подтвердили возможность использования данного маршрута для передачи товаров местным жителям.

3 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече со старшим советником госсекретаря США по переговорам на Южном Кавказе Луисом Боно о решимости Баку продолжать мирный процесс с Арменией.