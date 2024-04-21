Миа Бойка рассказала о новом проекте с сыном Михаила Круга Миа Бойка и Александр Круг планируют записать совместную песню

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Михаил Шуфутинский и Миа Бойка

Певица, актриса и блогер Миа Бойка (Мария Бойко) на полях церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024» рассказала, что намерена записать вместе с Александром Кругом новую песню, передает корреспондент NEWS.ru. Речь идет о сыне шансонье Михаила Круга.

Он подошел ко мне и сказал, что хочет песню. Мы сейчас буквально виделись. Как Михаил Захарович Шуфутинский меня поддержал, так и я буду поддерживать молодое поколение, — объяснила исполнительница.

На мероприятие Миа Бойка пришла вместе с Михаилом Шуфутинским. За песню «Помада на щеке» на церемонии «Шансон года — 2024» дуэт получил награду.

Журналисты также спросили, когда певица выйдет замуж. За нее ответил Шуфутинский: «Вас это не касается, между прочим». Сама певица смутилась и призналась, что еще не научилась так отвечать на бестактные вопросы.

Ранее Миа Бойка назвала топ-3 самых крутых артистов России по ее мнению. В звездную тройку вошли Сергей Лазарев, JONY (Джахида Гусейнли) и Полина Гагарина.

Михаил Шуфутинский на полях церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024» поделился, в чем, по его мнению, состоит секрет семейного счастья. Он также рассказал, почему надо заключать брачные договоры.