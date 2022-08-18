Международная автомобильная выставка «Интеравто» пройдет в Москве

Фото: Пресс-служба выставки «Интеравто»

С 23 по 26 августа в «Крокус Экспо» пройдет 17-я международная выставка автомобильной индустрии «Интеравто». На ней будут представлены новейшие разработки автокомпонентов, гаражного и сервисного оборудования, автохимии, лакокрасочной продукции и других направлений отрасли. В проекте примут участие компании из Белоруссии, Греции, КНР и России.

В этом году выставка будет дополнена отдельным разделом «Автокомплекс», в рамках которого участники продемонстрируют образцы оборудования и технологий для строительства под ключ автозаправочных комплексов, зарядных станций для электромобилей.

Значительную часть выставки займут компании из КНР. На «Интеравто» также состоится Международный деловой российско-китайский форум, его участники обсудят состояние российского рынка автокомпонентов, особенности экспорта автозапчастей и автокомпонентов из КНР, общие вопросы по сотрудничеству компаний из России и Китая и многое другое.

Ранее глава Китайского общества Санкт-Петербурга Чэнь Чжиган заявил, что для усиления торговли России необходимо увеличить товарооборот с Китаем, а также наладить логистику и коммуникации между бизнесами двух стран. По его словам, эти меры поспособствуют развитию как экономики России, так и Китая.