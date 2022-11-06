Метеоролог сообщил москвичам о резком потеплении в начале рабочей недели Метеоролог Шувалов сообщил москвичам о резком потеплении в начале рабочей недели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Северо-западный атмосферный фронт несет в столицу резкое потепление, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Также синоптик отметил, что, несмотря на резкое потепление и прекращение ночных заморозков, в столице продолжат идти осадки в виде мокрого снега с дождем.

Натекание облачности и приближение северо-западного атмосферного фронта принесут в Москву резкое потепление. Также прекратятся и ночные заморозки, правда, с сохранением осадков в виде мокрого снега вперемешку с дождем. Столбик же термометра встанет на отметке 7 градусов с тенденцией к повышению, — заявил Шувалов.

В конце октября в Москве и на северо-востоке Московской области в Сергиево-Посадском районе выпал первый снег. Всего в ночь на 31 октября в столице и окрестностях выпало до 3 см снега. 30 октября в связи с неблагоприятными погодными условиями был временно закрыт парк Горького, а на следующий день в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов.

31 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что падение температуры до минус пяти градусов ночью и около нуля градусов днем обусловлено северными воздушными массами.