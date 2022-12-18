Метеоролог рассказал, когда в Москве начнется продолжительная оттепель Вильфанд: в Москве 21 декабря начнется продолжительная оттепель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В следующую среду вечером на территории Москвы начнется оттепель, которая окажется продолжительной. Об этом в разговоре с журналистами заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температурные показатели будут повышаться до нуля градусов, передает ТАСС.

К концу дня в среду и ночью в четверг температура будет повышаться уже до 0 градусов. Начнется оттепель, причем длительная, — заметил Вильфанд.

Исходя из данных Гидрометцентра, в среду и в четверг днем столбики термометров будут показывать от двух градусов мороза до трех градусов тепла. В пятницу значения станут колебаться от одного градуса мороза до четырех градусов тепла.

Ранее в Москве выпало 30% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 50%, о чем рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом он добавил, что это неокончательные значения, ведь снегопад продолжится до вечера.

По словам метеоролога, снегопад продолжится в течение 18 декабря до 18-21 часов вечера. Тишковец считает, что за воскресенье в столице выпадет еще 5-10 мм, а значит, 18 декабря ознаменуется рекордным показателем суточного максимума осадков за всю метеоисторию этого дня.

До этого ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, какой будет новогодняя погода в Москве.