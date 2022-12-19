Метеоролог рассказал, когда в Москве начнется оттепель Вильфанд спрогнозировал оттепель в Москве ближе к концу 21 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ближе к концу 21 декабря в Москве начнется оттепель, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что примерно в полночь столбик термометра покажет 10-12°. При этом метеоролог подчеркнул, что существенных осадков не прогнозируется.

К самому концу среды или к полуночи в четверг она повысится на 10-12 градусов, и уже погода будет оттепельная — около ноля. Такой необычный ход погоды, но существенных осадков не прогнозируется, — рассказал Вильфанд.

Уже с 22 по 24 декабря, как указал эксперт, температура в столице достигнет нулевой отметки, а днем может приблизиться к 3°. Вильфанд отметил, что в указанные даты ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. По словам метеоролога, на улицах Москвы будет слякоть.

В основном все-таки мокрый снег. Высота снега, который сейчас на поверхности, будет уменьшаться, потому что дождь и мокрый снег плотные, они будут как бы прибивать этот снег. Под ногами каша — будет таять то огромное количество снега, которое выпало, — резюмировал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сугробы в Москве повторили рекорд 81-летней давности: высота снежного покрова в разных районах столицы достигла 34–39 см. Он уточнил, что до этого москвичи видели сугробы такой же высоты 19 декабря 1941 года.