Метеоролог рассказал, какой будет погода на следующей неделе в Москве Метеоролог Шувалов заявил, что следующая рабочая неделя в Москве будет холодной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предстоящая рабочая неделя в столице будет холодной, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Температура в Москве составит не более трех — пяти градусов.

С понедельника в Москве начнутся сильные дожди вперемешку с мокрым снегом, а также ожидается гололед. Так что советую поменять резину на автомобильном транспорте и быть максимально внимательными во время движения. Столбик же термометра встанет на отметке в три — пять градусов, — сообщил Шувалов.

Климатолог и начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок ранее заявил, что предстоящая зима в Московском регионе будет снежной и умеренно холодной. По его словам, рекордных морозов в столице не ожидается — эксперт пообещал стандартные периоды оттепели и морозов.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов отметил, что температура воздуха предстоящей зимой может подниматься до аномально высоких температур. Подобное может случиться под влиянием тренда на глобальное потепление.