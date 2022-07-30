Метеоролог посоветовал не сидеть дома в выходные и отправиться на шашлыки Метеоролог Шувалов посоветовал москвичам не сидеть дома в выходные и отправиться на шашлыки

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

В выходные дни москвичей ждет крайне приятная, освежающая погода, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Эксперт добавил, что дождей в столице не ожидается, и посоветовал отправляться на шашлыки.

Выходные нас ждут более чем комфортные. Температура будет находиться на отметке в 24-25 градусов, с очень приятным прохладным ветерком. Осадков также не ожидается, так что всем крайне рекомендую выбраться загород на шашлыки, — заявил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что последние дни июля станут гораздо прохладнее предыдущих. Также они отметятся дождями и грозами.