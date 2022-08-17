Москвичам пообещали жаркую погоду до конца августа

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жаркая погода сохранится в Московском регионе до 28 августа включительно, рассказала «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова. По ее словам, столбики термометров поднимутся до 26–32 градусов.

Позднякова уточнила, что особенно жарко станет 17–18 августа, вся следующая неделя также будет довольно жаркой. В субботу, 20 августа, и в воскресенье, 21 августа, температура воздуха чуть понизится и составит 26–28 градусов.

Она будет в районе +26–28 градусов. Но и этот критерий относится к категории «жаркая погода». Поэтому вот такая жара удержится и в последующие дни, — сказала она.

Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары в Москве. Отмечается, что воздух в столице прогреется до 30–32 градусов, также в Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень пожарной опасности, который будет действовать до 20:00 17 августа.

Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Александр Синенков до этого заявил, что жаркая погода в Московском регионе продержится как минимум неделю, температура воздуха будет выше показателей многолетних норм. К концу недели, по прогнозам, на погоду окажет влияние циклон, будет облачно и ожидаются кратковременные грозы.