Метеоролог предупредил, когда ждать первый снег в Москве Метеоролог Шувалов: первый снег может выпасть в Москве в понедельник

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый снег может выпасть в Москве в понедельник, 17 октября, предупредил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с NEWS.ru. Но если это еще под вопросом, то проливных дождей москвичам точно стоит ожидать, отметил он.

Тут надо понимать, что Москва вступает в настоящую осень. С понедельника в столице начнутся проливные дожди, а местами, в основном в Подмосковье, может наблюдаться и первый снег. Столбик термометра встанет на отметке в 10 градусов, а в ночное время начнет вплотную подбираться к нулю, — заявил Шувалов.

С 19 же октября в европейской части России начнется понижение температуры, россияне ощутят холод не только днем, но и ночью, заявил научрук Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, предзимье в этом году наступит как «по расписанию».

При этом ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что приход осенних заморозков в Центральной России в этом году случится на несколько недель позже обычных сроков. Он отметил, что весь октябрь температура воздуха должна быть выше климатической нормы.