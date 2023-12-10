Метель столетия: какая погода грозит Москве на неделе, что говорят в МЧС Синоптики предсказали Москве рекордные сугробы 11—17 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Будущая неделя принесет в столицу России новые снегопады, которые обновят рекорды по глубине снежного покрова более чем столетней давности. Что происходит со снегом в Москве, как будет меняться температура воздуха 11–17 декабря?

Что происходит со снегом в Москве

По данным метеорологического Центра «Фобос», с 11 по 17 декабря в Москве может выпасть месячная норма осадков в виде снега. За исключением пятницы, 15 декабря, снегопады не будут носить экстремального характера, однако накопительный эффект москвичей впечатлит, считают синоптики.

«В результате затяжных снегопадов сугробы, высота которых сейчас в Москве варьируется от 29 до 40 см, за неделю подрастут на 7–10 см. То есть местами снежный покров достигнет полуметра. Это в 1,5 раза выше рекордных сугробов 104-летней давности, когда в 1919 году максимум снега составлял 33 см», — сообщили в Центре «Фобос».

Вероятно, вековой рекорд по глубине снега будет перекрыт в пятницу. Циклон, пришедший со Средиземного моря, принесет до 24 мм осадков, или 40% месячной нормы за один день.

«Таких снегопадов 15 декабря не было более полувека (57 лет) — с 1966 года, когда столичные метеорологи зафиксировали 17,3 мм. Возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков за всю метеоисторию», — отмечают эксперты Центра «Фобос».

Еще больше осадков придет в российское Черноземье, где может выпасть до 60–70 мм снега. Синоптики отмечают, что в этом столетии такие сильные снегопады наблюдались всего лишь раз — в прошлом году.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая будет температура в Москве

В столице России удерживаются аномально холодные температуры, на 7–10 градусов ниже климатической нормы для декабря.

«[В начале следующей недели] в Москве и Подмосковье сохранится морозная погода. <...> В дневные часы столбики термометров будут показывать от −12 до −15 градусов, ночью в столице ожидается до −14 градусов», — рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В течение недели температура воздуха должна вернуться к своей климатической норме.

«Если понедельник начнется с 4–9 градусов мороза, то со вторника и до пятницы включительно после полудня уже не будет ниже минус 1–6 градусов. Минимальная температура по ночам составит минус 5–10 градусов», — пишут специалисты Центра «Фобос».

К воскресенью, 17 декабря, ожидается значительное потепление — до 0 градусов, после чего, по данным Foreca, температура на несколько дней останется в этих пределах.

Что говорят в МЧС

Московские спасатели констатируют, что в ближайшие дни в столице сохраниться аномально холодная погода, в связи с которой 9 декабря было выпущено экстренное предупреждение. Кроме того, ожидается гололедица. Москвичей призывают быть осторожными при передвижении и одеваться по погоде.

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