Металлический навес обвалился на десяток машин в Подмосковье Mash: 11 машин пострадали из-за обрушения навеса в Дзержинске

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Металлический навес рухнул на 11 автомобилей на Денисьевском проезде в подмосковном Дзержинске, сообщил Telegram-канал Mash. Происшествие случилось на территории автосервиса. По информации канала, лист размером 20 на 40 метров не выдержал тяжести снега.

Разбор завалов и все последующие затраты, в том числе ремонт пострадавших автомобилей легли на плечи владельца земельного участка. По данным канала, инцидент произошел вечером, в машинах никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

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