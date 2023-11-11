Места в очереди на «Щелкунчика» продают за 100 тысяч рублей

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Очередь за билетами на балет «Щелкунчик» у Большого театра

В Москве места в очереди в кассу Большого театра на балет «Щелкунчик» продают за 100 тысяч рублей, сообщает RT. Стоимость мест в середине очереди уже ниже, и перекупщики просят за них 40 тысяч рублей.

Перекупщики продают места в очереди у Большого театра за 40 тысяч рублей. На прошлой неделе просили 15 тысяч рублей, — рассказал один из очевидцев.

Ранее жители Москвы пожаловались на многочасовую очередь в театр, который открыл продажи в кассах и на сайте на балет «Щелкунчик» 29–31 декабря. Минувшей ночью около касс выстроились более 500 человек. Для обеспечения безопасности граждан на месте работали сотрудники полиции и силы Росгвардии. Некоторые Telegram-каналы сообщали, что в давке в очереди пострадали два человека, которым понадобилась помощь медиков.

Спустя несколько часов после начала продаж сотрудники правоохранительных органов сообщили, что браслеты, дающие право приобрести билет на новогодний балет, закончились. Присутствующих попросили разойтись. Утром кассы Большого театра вновь открылись. Первыми приобрести билеты смогли около 50 человек из льготных категорий, которые в очереди не стояли.