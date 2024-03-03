Мертвого мужчину с травмами на теле нашли в подъезде в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тело мужчины обнаружили на лестничной площадке жилого дома на Парковой улице в Москве, сообщила столичная прокуратура. К месту происшествия прибыл заместитель районного прокурора. Уточняется, что на теле 44-летнего погибшего найдены телесные повреждения.

На лестничной площадке жилого дома на 5-ой Парковой улице обнаружено тело мужчины 1970 года рождения с телесными повреждениями. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Измайловского межрайонного прокурора Павел Трякин, — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего, обстоятельства инцидента выясняются. Ведомство также контролирует принятие процессуального решения.

Ранее сообщалось, что на парковке в Москве обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, тело пролежало в автомобиле не менее трех дней. Труп нашли на водительском сиденье в машине Toyota RAV4. Следов крови или травм на теле умершего нет. На данный момент причина смерти мужчины неизвестна. Происшествием также заинтересовались сотрудники Следственного комитета.