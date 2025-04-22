Mercedes начинающего рэпера залетел под фуру в Новой Москве Автомобиль рэпера MR DAVIDSAN попал в жуткое ДТП в Новой Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Mercedes начинающего рэпера MR DAVIDSAN попал в жуткое ДТП на Филатовском шоссе Новой Москвы — автомобиль влетел под фуру, сообщает Telegram-канал SHOT. Легковушке полностью снесло крышу, однако 18-летний водитель чудом остался жив.

Как уточняется в сообщении, сотрудникам МЧС пришлось вырезать водителя из разбитого салона, затем лихач был госпитализирован. По данным канала, хозяином автомобиля является 25-летний Давид И., также известный как рэпер MR DAVIDSAN, — в момент аварии в машине его не было.

В период с 2021 по 2022 год Давид записал четыре сингла и проводил время на тематических мероприятиях с Бастой и Navai. Однако к настоящему моменту, по информации канала, парень забросил музыкальную карьеру.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на Минском шоссе фура обогнала седан, а затем ударила его, развернула и выкинула на противоположные ограждения. Заснять кадры страшного ДТП удалось одному из водителей с помощью авторегистратора.

До этого стало известно, что российский космонавт Герой России Александр Полещук, в свое время установивший рекорд по длительности космического полета, попал в больницу после серьезного ДТП. В автомобиле с ним находилась жена, однако она отказалась от госпитализации.