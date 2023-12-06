Mercedes сбил женщину на пешеходном переходе в Москве Женщина погибла в ДТП на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве иномарка сбила женщину, переходившую улицу на красный сигнал светофора, сообщает Госавтоинспекция столицы. Инцидент произошел вечером 6 декабря на Дмитровском шоссе в районе дома 164.

По предварительным данным <...> водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на женщину <...> которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход от полученных травм скончалась, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В Департаменте транспорта Москвы также сообщили, что движение по Дмитровскому шоссе в сторону пересечения с МКАД затруднено. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

Ранее в Новосибирской области водитель пассажирского автобуса насмерть сбил пешехода. В момент ДТП в салоне находились 16 человек. Транспортное средство ехало по маршруту село Михайловское Алтайского края — Кулунда — Новосибирск. Отмечается, что на верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы. Никто из находившихся в автобусе не пострадал.

Кроме того, водитель наехал на остановку общественного транспорта во Владикавказе. В аварии пострадали находившиеся на остановке 49-летняя женщина и 41-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в районную больницу.