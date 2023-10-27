Мэра Москвы попросили установить мемориальную доску Петру Мамонову

Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

Петр Мамонов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил мэру Москвы Сергею Собянину установить мемориальную доску музыканту и актеру Петру Мамонову на доме в Большом Каретном переулке, где тот родился и жил, сообщается на сайте Русской православной церкви. По словам патриарха, к нему обратились с просьбой родственники артиста и он поддерживает эту идею.

На мое имя поступило обращение от семьи Петра Николаевича Мамонова — выдающегося деятеля искусств, талантливого артиста, известного музыканта и писателя, скончавшегося два года назад. Близкие почившего просят ходатайствовать об установке памятной таблички на доме, где он родился и жил: Москва, Большой Каретный переулок, д. 17 стр. 1. Со своей стороны, хотел бы всецело поддержать эту инициативу, — говорится в письме патриарха на имя Собянина.

Патриарх отметил, что Мамонов внес заметный вклад в отечественную культуру, а также «в свидетельство о христианских нравственных ценностях». Он назвал артиста человеком, который глубоко и искренне любил Россию и вдохновлял соотечественников.

Помимо создания в начале 1980-х рок-группы «Звуки Му» и работы в театре, Мамонов сыграл в фильмах «Игла», «Такси-блюз», «Остров», «Царь», «Шапито-шоу». Актер скончался 15 июля 2021 года на 71-м году жизни.

В начале октября в театре «Ленком» к 80-летию со дня рождения народной артистки СССР Инны Чуриковой после реставрации открылась ее мемориальная комната в гримерной актрисы. Помещение дополнили некоторыми деталями, которые были важны для Чуриковой.