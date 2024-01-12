Менеджер устал жить на зарплату и ограбил работодателя на 18 млн рублей Mash: москвич устал жить на зарплату и ограбил работодателя на 18 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудник столичной фирмы «Веллдан» переоделся в женщину и украл на работе 18 миллионов рублей. По его данным, на поступок мужчину толкнула усталость от зарплаты в 60 тысяч рублей.

По информации Mash, менеджер проработал в фирме примерно три года, в конце 2023 года начальник поручил мужчине спрятать в сейф крупную сумму, однако вместо исполнения указания менеджер не вышел на работу и перестал выходить на связь. Следствие полагает, что мужчина переоделся в женскую одежду, чтобы отвести от себя подозрения на камерах видеонаблюдения. Тем не менее 10 января менеджера задержали, он вернул украденное и теперь ожидает суда.

До этого в Москве обокрали известный ресторан «Турандот», расположенный в центре города. Неизвестная девушка вынесла из заведения ящик для пожертвований, в котором находилось более 30 тысяч рублей. Сотрудники ресторана обнаружили пропажу днем 27 декабря. Точная сумма украденных средств устанавливается. К случившемуся привлекли полицию. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемую в краже.

Ранее в Новосибирске полицейские задержали серийного вора, совершившего в разное время кражи из 45 офисов. Как отметили правоохранители, 42-летний мужчина уже имеет судимость именно за кражу. Сейчас вор отправлен в следственный изолятор. В полиции устанавливают причастность мужчины к другим преступлениям.