Мемориал, часовня, сквер: что будет вместо «Крокус Сити Холла»

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошли теракт и пожар. В результате ЧП здание было почти разрушено. Что будет на месте концертного зала, будут ли его восстанавливать?

Будут ли восстанавливать «Крокус» после теракта

Высота «Крокус Сити Холла» составляла более 15 метров, общая площадь — более 38 тысяч квадратных метров. В октябре 2024 года у концертного зала должен был быть юбилей — 15 лет. Сумма ущерба «Крокус Сити Холлу», по предварительным оценкам экспертов, может составить 9,5–11,4 миллиарда рублей. По другим данным, 300 000 рублей на квадратный метр, то есть 12 млрд рублей на все здание.

«„Крокус“ был застрахован. Пока непонятно, насколько повреждены конструктив и основные несущие элементы здания. От этого будет зависеть целесообразность и сроки его восстановления», — отметил источник KP.RU.

Представители компании «Крокус Интернешнл» заявили, что намерены восстановить концертный зал.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — заявили в компании.

Вице-президент «Крокус групп» Эмин Агаларов рассказал, что мемориал погибшим и пострадавшим в теракте будет создан, но займет ли он место разрушенного помещения или появится в воссозданном зале, будет решено с учетом мнения общественности и позиции правительства РФ.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

При каком условии могут восстановить «Крокус»

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов предположил, что восстановление «Крокуса» возможно при условии возведения мемориального центра. По его словам, таким образом поступили с аэропортом в Сочи, где потерпел крушение самолет в 2016 году.

Прецедент возобновления работы концертного зала после теракта уже был, отметил политолог. Он напомнил, что Центр культуры на Дубровке продолжил свою деятельность после трагедии на мюзикле «Норд-Ост», произошедшей в 2002 году.

«Может быть, адекватным, с точки зрения общественного мнения и владельца данного объекта, покажется вариант восстановления „Крокус Сити Холла“, но с созданием там в том числе мемориального центра. Аэропорт Сочи — там прямо при входе часовня в память о той авиакатастрофе, которая произошла в 2016 году, когда борт Ту-154 упал сразу после взлёта», — объяснил Семибратов в беседе с «Говорит Москва».

Политолог добавил, что голосование по этому вопросу могут провести на платформах «Активный гражданин» и «Добродел».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что предлагают построить на месте «Крокуса»

Депутат Госдумы Елена Драпеко предложила разбить на месте «Крокус Сити Холла» сквер или построить храм. По ее словам, это должно стать местом траура, а не «увеселительным заведением».

«Когда такое горе, конечно, не хотелось бы, чтобы снова там были концертный зал и веселые программы. Все-таки такое место траура. Это все равно, что строить на кладбище увеселительные заведения. <...> Храм или сквер — это, конечно, было бы замечательно. <...> Может быть, пройдет какое-то время, мы немножко успокоимся, будем смотреть на это иначе», — заявила Драпеко.

Поддерживает идею о создании мемориала и депутат ГД Татьяна Буцкая. По ее словам, «танцы на костях устраивать безбожно» в месте, где «болит душа».

Возможность построить храм в память о погибших в «Крокус Сити Холле» ранее допустил депутат Госдумы Владимир Ресин. При этом в адрес РПЦ таких предложений пока не поступало.

«Думаю, что вопрос о том, как восстанавливать это сооружение и как чтить память погибших там людей, должен решаться на основе общественного согласия и чаяний в том числе родственников погибших», — рассказал RTVI замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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