Мегаливень, град, смерчи: уйдет ли Москва под воду 20 июня?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мегаливень с градом и, возможно, смерчи идут на столицу России 20 июня. Насколько это опасно, чего ждать от непогоды, уйдет ли Москва под воду?

Какие осадки принесет мегаливень в Москву

Синоптики ждут в четверг в столице сильные ливни с грозой и градом, местами может выпасть до 40 мм осадков. Первые заряды ливня начались на окраинах Москвы уже с утра.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 20 июня в Москве ожидаются «залповые ливни». Прогнозируется, что выпадет 36% месячной нормы осадков. Температура в столице остается на 4 градуса выше положенного в июне, пишет он.

Его коллега Михаил Леус предупредил, что москвичей может ждать мощный град, так как кучевые ливневые облака поднимаются на большую высоту, где очень холодно.

«Высота верхней границы облаков в обозначенной зоне уже достигает 11–12 км, что говорит о высокой вероятности града», — пишет Леус в своем Telegram-канале.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что утренние дожди — это только начало непогоды в Москве.

«Следующий атмосферный фронт, с которым и будут связаны все летние погодные опасности (ливень, гроза и порывистый ветер), ждем в период с 12 до 19 часов», — сообщила она.

По данным карты осадков «Яндекс.Погода», первый сильный заряд ливня минует Москву после 15 часов. Далее постепенно небо начнет проясняться. «Яндекс.Погода» и Foreca не подтверждают опасений Поздняковой по поводу второго заряда ливня.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Насколько опасна погода в Москве, будут ли смерчи

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале предупредил жителей столицы об опасности смерчей 20 июня. По его словам, они могут происходить в период с 12 до 17 часов.

Мосгорпарк сообщил, что парки Москвы временно закрыли из-за непогоды. В управлении МЧС по Москве предупредили о шквалистом ветре с порывами до 18–23 м/с, что делает пребывание среди деревьев очень опасным.

В ведомстве рекомендовали во время грозы передвигаться пешком, не бегать, не кататься на велосипедах, самокатах и роликах. Также советуют не приближаться к высоким деревьям и линиям электропередачи и использовать под открытым небом сотовые телефоны, так как гаджеты могут притянуть разряд молнии.

Когда закончатся дожди в Москве

«Метеовести», Foreca и «Яндекс.Погода» сходятся в том, что уже вечером (к 18 часам) проливные дожди в Москве прекратятся и начнет выглядывать солнце. Кроме того, существенно снизится сила ветра.

Завтра в Москве ожидается ясная, солнечная, но не жаркая погода: до +21 градуса днем и до +14 ночью. К выходным температура воздуха начнет расти, однако в воскресенье и начале следующей недели москвичей ожидает новый заряд дождя, с которым придет некоторое похолодание.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему Москву заливает, в чем причина мегаливней

Климатолог Андрей Киселев заявил, что мощнейшие дожди, которые один за другим обрушиваются на Россию этим летом, вызваны глобальным изменением климата. Число погодных аномалий на территории РФ будет только расти в ближайшие десятилетия, будут сильные дожди, ветры, тепловые волны и продолжительные периоды жаркой погоды.

«Глобальное потепление в России происходит в 2,7 раза быстрее, чем в среднем по Земному шару. А при более высокой температуре интенсивность гидрологического цикла увеличивается: испарение, образование облаков и выпадение осадков. В условиях более теплого климата все это происходит более интенсивно», — объяснил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова.

Читайте также:

Затишье перед бурей и новые ливни: погода в Москве в выходные 15–16 июня

Москву в День России накрыли ливни: погибшие, последствия, что известно

Ливень 6 июня, молнии, пожар на ВДНХ: когда в Москве закончатся дожди?