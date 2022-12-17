Медведь Диксон в Московском зоопарке возобновил купание в бассейне

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Медведь Диксон, который сейчас находится на реабилитации в Московском зоопарке, возобновил прогулки и купание в бассейне впервые за полтора месяца. Все это время мишка был малоподвижен, поэтому новые занятия отнимают у него много сил и энергии, говорится в сообщении зоопарка.

После такой активности Диксон хорошо спит. При этом шибер в его вольере зоологи оставляют открытым на весь световой день: выходить на улицу или нет — Диксон решает по собственному желанию, — информирует зоопарк.

Любимец посетителей стал вести себя гораздо активнее, отмечают специалисты. В частности, прослеживаются движения голеностопа и пальцев на задних лапах медведя. Правая лапа при этом показывает лучшую чувствительность.

Ранее Московский зоопарк сообщил, что специалисты продолжают лечить раны и пролежни у проходящего реабилитацию белого медведя Диксона. Зоологи применяют разные средства, чтоб оценить их эффективность.