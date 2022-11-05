Медведь Диксон из Московского зоопарка стал интересоваться публикой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Медведь Диксон, который проходит реабилитацию в Московском зоопарке, стал проявлять любопытство в отношении посетителей. Стекло его вольера пока занавешено от посетителей, но его очень тянет к нему — оттуда доносятся новые запахи, отмечается в сообщении зоопарка, опубликовавшего видео с любопытным мишкой.

На кадрах медведь плавает в бассейне и с большим интересом проводит время у завешанного стекла, прислушиваясь и принюхиваясь к происходящему.

Диксону очень интересно, что там, за стеклом... Дадим Диксону ещё некоторое время обвыкнуться, ведь встреча с людьми — это большое волнение, хоть его почти все время и окружают зоологи, — обещают сотрудники зоопарка.

Медведь Диксон был доставлен в столичный зоосад из Красноярского края в сентябре после того, как его тяжело ранили браконьеры. Задняя часть животного парализована, он передвигается, таская задние лапы. Однако, это не мешает ему обживаться в вольере, с удовольствием купаться в бассейне и общаться с сотрудниками зоопарка.

Ранее сообщалось, что ученые специально создали и передали в Московский зоопарк гель для заживления ран на лапах Диксона. Повязать бинты на лапы медведю невозможно — это опасно, да и сам мишка их разорвет. Гель обволакивает раны на лапах Диксона тонкой пленкой, предотвращая загрязнения и способствуя заживлению.