Школьный психолог сильно избила дочь из-за плохого поведения в Зеленограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Зеленограде школьный педагог-психолог сильно избила шестилетнюю дочь, сообщает ИА «Регнум». О следах от побоев правоохранителям сообщили сотрудники медучреждения, куда мать привела девочку. Источник агентства отметил, что женщина нанесла ребенку множественные удары поздним вечером 27 мая, а с жалобами на боли в груди девочка попала в поликлинику на следующий вечер.

Было установлено, что около 22:00 27 мая мать избила ребенка на детской площадке из-за того, что ей не понравилось, как девочка себя вела. С площадки девочку забрал папа и отвел домой. У ребенка диагностированы ушиб грудины, ушиб левого и правого коленного суставов, а также ушиб правого предплечья, — сообщил собеседник агентства.

Известно, что женщина работает психологом в одной из лучших школ Зеленограда. Теперь после проверки в УМВД семья может встать на учет в отделе по делам несовершеннолетних. Также матери грозит штраф в размере 40 тысяч рублей. Если будет установлено, что девочка подвергается побоям систематически, может встать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в селе Пасегово Кировской области мужчина взял чужого ребенка за волосы и ударил головой о карусель. Позже мужчина нанес удар еще одному мальчику на детской площадке. С заявлением в полицию обратились родители одного из пострадавших детей.