500 «квадратов» пожарища: фото разбора завалов после теракта в «Крокусе» Огонь уничтожил 500 квадратных метров «Крокуса» после теракта

Фото: t.me/mchs_official

МЧС России продолжает тушение очагов горения в подмосковном «Крокус Сити Холле» после вчерашнего теракта. Пожарные сейчас работают на верхних этажах здания, а также продолжают разбирать завалы. Общая площадь, уничтоженная пламенем, составляет 500 кв. м. Пока спасатели разобрали 41 кубометр завалов. Всего в операции задействованы больше сотни сотрудников.

На месте пожара обнаруживаются тела погибших в результате теракта. По последним официальным данным СКР, в результате теракта погибли 115 человек, но СМИ сообщают о 150 жертвах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупреждал, что число погибших со временем разбора завалов значительно увеличится.

СМИ сообщали, что в одном из туалетов концертного зала были обнаружены 28 тел погибших при теракте. Люди лежали семьями, а некоторые погибли, держась в обнимку. Согласно предварительным данным, еще 14 жертв нашли на одной из эвакуационных лестниц.

Работы спасательных служб по разбору завалов займут не менее суток. Больше всего повреждений получил концертный зал, где террористы открыли стрельбу, а после чего подожгли кресла. Для ликвидации последствий трагедии привлекли альпинистов, проводящих разведку конструкций. При этом существует угроза обрушения кровли и перекрытий комплекса.

Примерно в ста метрах от концертного зала организован штаб, куда переносят тела погибших для опознания. С ночи жители Москвы и Подмосковья несут цветы к подмосковному концертному залу. Они также зажигают свечи в память о многочисленных жертвах жестокого преступления.

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Председатель СК Александр Бастрыкин поставил задачу сурово наказать всех причастных к теракту. Он лично контролирует расследование уголовного дела.

Фото с места разбора завалов — в галерее NEWS.ru.