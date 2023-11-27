МЧС предупредило о сильном снеге и ледяном дожде в Москве

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Сильный снег, ледяной дождь и гололед ожидаются в Москве 27 ноября с 10:00 до 13:00, говорится в экстренном предупреждении Главного управления МЧС России по столице. Спасатели рекомендуют водителям при неблагоприятных погодных условиях снижать скорость, избегать обгонов и парковать машины вдали от деревьев.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до 13:00 27 ноября местами в Москве ожидается очень сильный снег. Местами ледяной дождь, сильный гололед, — предупредили в ведомстве.

Спасатели призвали гостей и жителей столицы обходить рекламные вывески и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также необходимо внимательно следить за детьми и быть осторожными.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за сутки выпало 35% месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%. За ночь же в Москве выпала половина месячной нормы осадков. В Подмосковье самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире выпало 23 мм снега, или 56% месячной нормы, отметил метеоролог.

В ночь на понедельник, 27 ноября, в Московскую область пришел южный циклон, который принес снегопады, ледяные дожди и «черную метель». Из-за этого в столице фиксировались перебои в работе транспорта. В некоторых местах буксовали грузовики, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Опубликованы фото последствий неблагоприятных погодных условий.