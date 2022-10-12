МЧС предупредило москвичей о сильном тумане в городе МЧС предупредило москвичей о сильном тумане 12 октября с видимостью 200-500 метров

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МЧС предупредило жителей Москвы о тумане, который опустится на столицу в ночь на 12 октября и продержится до позднего утра. Соответствующее сообщение размещено на сайте столичного главка ведомства. по даннмы спасателей, видимость в этой связи не превысит 200-500 метров.

Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до 09.00 12 октября, местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров, — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Также спасатели призвали не оставлять без присмотра детей на улице.

1 октября туман, окутавший Москву, стал причиной задержек и отмен рейсов в столичных аэропортах. Так. в аэропорту Внуково отменили шесть полетов, при этом 18 были задержаны. Также были отменены три вылета и один задержан в Домодедово.

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