МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с градом до конца дня

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Гроза в Москве

С 12:00 до конца дня 5 июля в столице местами возможны кратковременный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12–17 м/с, местами — до 22 м/с, сообщается на сайте главном управлении МЧС России по столице. В связи с этим автомобилистам дали ряд рекомендаций.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, воздержаться от внезапных маневров, обращать внимание на видимость на дороге, чтобы избежать ДТП. Также МЧС посоветовало парковать автомобиль вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что на рабочей неделе москвичей и гостей столицы ждет жара, а порывы ветра будут достигать 15–17 метров в секунду. По его словам, погода будет оставаться довольно засушливой на протяжении всей недели, также стоит ожидать грозы, но без дождей. Чуть западнее столичного региона ожидаются осадки, а в некоторых местах вполне может выпасть град.