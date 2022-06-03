МЧС: погибших при пожаре в «Гранд Сетунь Плаза» нет Замглавы МЧС Денисов заявил, что в пожаре в «Гранд Сетунь Плаза» никто не погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». Москва

Замглавы МЧС Илья Денисов заявил, что все помещения после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» были проверены, погибших нет, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что было эвакуировано около тысячи человек, двое пострадали, было спасено — 13. При тушении пожара пострадали начальник главка Сергей Желтов и пожарный.

Общая площадь пожара составила чуть более тысячи кв. м.

Из здания эвакуировали порядка 1 тыс. человек, спасены 13. Все помещения проверены, погибших не обнаружено, — сказал он.

Около 09:30 утра 3 июня в экстренные службы поступил звонок о крупном пожаре в бизнес-центре на улице Горбунова, на западе Москвы. По словам очевидцев, пожар начался на первом этаже. Позднее пламя перекинулось выше и продолжило распространяться.

Представитель экстренных служб заявил, что причиной крупного пожара в «Гранд Сетунь Плаза» мог стать поджог. Еще одна возможная версия возгорания — короткое замыкание.