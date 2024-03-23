МЧС опубликовало видео тушения пожара в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пресс-служба МЧС опубликовала видео с места тушения пожара в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». На кадрах видно, что над зданием летают вертолеты, небо затянуто дымом.

Сотрудники ведомства также подчеркнули, что работа продолжается. Говорить о локализации возгорания пока рано.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла в пятницу вечером перед концертом группы «Пикник». На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие. Сами музыканты не пострадали. Уже известно о нескольких десятках жертв и пострадавших.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.

Некоторые страны Евросоюза уже осудили теракт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл». Среди них Франция и Польша. В таком же ключе высказались Египет, Великобритания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия и Сербия. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что осуждает любую форму терроризма, и выразил поддержку семьям жертв нападения.