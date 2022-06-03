МЧС опубликовало видео изнутри сгоревшего БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве

Сотрудники МЧС сняли видео изнутри сгоревшего бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы. Ролик опубликовали в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным, в результате пожара пострадали два человека. 120 людей эвакуировали, 11 спасли при использовании специальных устройств. В данный момент спасатели проводят проверку на наличие заблокированных людей.

Всего на тушение пожара задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники. Привлечены три вертолета, — сказано в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что крупный пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» удалось локализовать. Пожар разгорелся в пятницу утром на общей площади порядка 1000 квадратных метров.

Представитель экстренных служб ранее заявил, что причиной крупного пожара в «Гранд Сетунь Плаза» мог стать поджог. Еще одна возможная версия возгорания — короткое замыкание. На место происшествия также прибыл начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов. По предварительным данным, сообщается об 11 пострадавших, одного из которых госпитализировали в центр имени Склифосовского. Всего из здания удалось спасти 125 человек.