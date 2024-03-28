МЧС обвинило волонтера-кинолога в желании нажиться на горе после теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС опровергло сообщения об участии волонтеров-кинологов организации «Мохнатые ангелы» в работе на завалах «Крокус Сити Холла». Пресс-служба ведомства сообщила, что женщина нелегально попала на место разбора завалов и использовала фото с места трагедии для сбора средств. Также она использовала в своей кампании видео официальных источников МЧС.

Женщина использовала полученный контент с официальным видео МЧС России для сбора средств. Выдав себя за вожатого служебных собак группы минно-разыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска «Лидер». <...> Спасатели и профессиональное кинологическое сообщество осуждают недобропорядочный поступок гражданки, желающей нажиться на человеческом горе и сострадании, — сообщили в МЧС.

Руководитель КПСО «Мохнатые ангелы» Олеся Храмойкина с утра 28 марта публикует в сообществе опровержения по этой теме и называет критиков «обиженными и униженными». Женщина в том числе выходила в эфир «Народного фронта» и утверждала, что их работа была согласована с МВД, Следственным комитетом и ФСБ. Последние, по ее словам, согласовывали их участие сутки. По словам Храмойкиной, материальную помощь им оказали люди, которые приняли это решение добровольно. Сами они сбор средств не объявляли.

Наш волонтерский кинологический отряд не открывал никакие сборы. Нам предложили помощь с покупкой амуниции для собак и необходимого оборудования. Спросили, в чем мы нуждаемся. Все свои данные я передала людям, желающим добровольно помочь. КПСО «Мохнатые ангелы» ни у кого и ничего не вымогает, — написала Храмойкина в публикации в соцсети «ВКонтакте».

28 марта начальник ГУ МВД РФ на транспорте Олег Калинкин заявил, что на всех объектах транспортной инфраструктуры после теракта в «Крокус Сити Холле» усилены меры безопасности. По его словам, в них включены стандартные процедуры: досмотровые мероприятия и работа кинологов с собаками.