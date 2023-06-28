МЧС экстренно предупредило москвичей МЧС экстренно предупредило москвичей о ливне, граде и порывистом ветре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ливни и грозы обрушатся на Москву в ближайшие часы, сообщает Главное управление МЧС по столице на своем сайте. Ожидается, что с вечера 28 июня до вечера 29 июня мегаполис будет охвачен непогодой, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

В период с 09:00 до 21:00 29 июня ожидается дождь, местами сильный, ливень, в отдельных районах гроза с градом, при грозе порывы ветра до 17 м/с, — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали выбирать парковочные места для автомобилей вдали от деревьев, при движении по улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Кроме того, в МЧС напомнили, что в непогоду нельзя оставлять детей без присмотра.

При движении на транспорте следует увеличить дистанцию от впереди едущих машин, а также избегать внезапных маневров, а именно обгонов, перестроений и опережений.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что осадки пройдут в ночь на 29 июня. По его словам, температура днем опустится до 22 градусов. Он добавил, что давление будет падать, предвещая приближение новой фронтальной зоны и дождей, а днем ожидается лишь облачность и умеренный ветер.