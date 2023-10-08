МЧС экстренно обратилось к жителям Москвы: что будет с погодой 9 октября В МЧС предупредили москвичей о снеге и сильном ветре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей российской столицы, что в городе до 21:00 9 октября ожидается усиление ветра до 16 м/c. Также прогнозируются дождь и мокрый снег. Что будет с погодой в понедельник?

О чем предупредили в ГУ МЧС по Москве

В ведомстве пояснили, что ухудшение погодных условий в столице ожидается с 21:00 8 октября до 21:00 9 октября.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21:00 мск 8 октября до 21:00 мск 9 октября по Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 м/с, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В МЧС призывают водителей соблюдать ПДД, снизить скорость на дороге, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей и не парковать транспортные средства вблизи деревьев. Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Что говорят синоптики о погоде в Москве

Синоптик Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале сообщила, что в ближайшие сутки в российской столице ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха может опуститься до минус одного градуса.

«В ближайшие сутки осадки будут приниматься и в виде мелкой снежной крупы, и в виде мокрого снега с дождем. И температура воздуха ночью от −1 до +1 и днем не выше +5. Местами на дорогах слабая гололедица», — предупредила она.

По данным «Фобоса», этой ночью в Москве ожидаются переменная облачность, сильный снег и туман. Температура воздуха составит от двух до четырех градусов тепла. Давление будет заметно ниже нормы. Утром — небольшой дождь, сильный туман.

Завтра днем, 9 октября, прогнозируют переменную облачность, небольшой снег и сильный туман. Столбик термометра поднимется до плюс четырех градусов. Ветер будет северо-западный, умеренный. Давление — немного ниже нормы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале предупреждал, что, начиная с 21:00 8 октября, в Москве ожидаются сильные порывы ветра. Кроме того, из-за снега может быть ухудшение видимости до 500–1000 метров.

«Сохранится сильный ветер в порывах до 15–20 м/с, что является штормовыми показателями и эквивалентно давлению воздушного потока силой около 30 кг на метр квадратный с высокой вероятностью падения деревьев и различных конструкций. При такой ветреной погоде и высокой влажности воздуха в ощущениях будет казаться, что на улице от минус одного до минус трех градусов», — пояснил метеоролог.

Когда в последний раз ГУ МЧС по Москве предупреждало горожан о непогоде

7 октября в пресс-службах главных управлений МЧС по столице и области сообщали, что в регионе в ночь на 8 октября ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица и сильный ветер.

В Подмосковье МЧС предупреждало об усилении ветра до 20 м/с, дожде и мокром снеге.

Читайте также:

Погода в Москве и Подмосковье 9 и 10 октября: ждать ли потепления

Москвичам пообещали резкое потепление на следующей неделе

Россиянам предрекли тяжелый год из-за распространенной инфекции