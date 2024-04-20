Мать убитого из-за парковки москвича рассказала о сыне Мать убитого из-за парковки москвича рассказала о планах сына жениться

Мать 24-летнего мотоциклиста, убитого в московском районе Люблино из-за замечания о неправильной парковке, рассказала, что ее сын этим летом хотел жениться на своей девушке, сообщает РИА Новости. По ее словам, в дальнейшем пара планировала завести детей.

Они хотели пожениться этим летом... Через несколько лет принести мне внуков, — рассказала женщина.

Гражданка также отметила, что ее сын был профессиональным велосипедистом и занимался работой тренера. По ее словам, он отлично ладил с детьми. Также женщина считает, что у сына было высокое чувство справедливости, из-за которого он в итоге пострадал.

Конфликт произошел в минувшую среду, 17 апреля. 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице Москвы. 24-летний мужчина сделал ему замечание, после чего азербайджанец напал на него. Потерпевший получил ранения, не совместимые с жизнью.

Ранее прокуратура Москвы сообщила о задержании 21-летнего злоумышленника. Вместе с ним были задержаны еще двое соучастников. Также возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

Представитель МВД России Ирина Волк показала кадры допроса мужчины. В опубликованном ролике он не сразу отвечает на требование представиться. Позднее представитель МВД поделилась новыми кадрами с задержанным. На них силовики в масках ведут его в здание отделения полиции, заломив ему руки.