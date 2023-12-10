В Москве у матери-одиночки отняли сына, который расковыривал себе болячки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве органы опеки отобрали у матери-одиночки пятилетнего сына, который наблюдался у психиатра из-за гиперактивности, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на слова бабушки ребенка. Воспитатели детского сада в районе Перово обнаружили на теле ребенка раны, которые приняли за ожоги от сигарет. Бабушка пояснила, что мальчик пьет препараты, назначенные из-за того, что он часто ранится при падениях и постоянно расковыривает образовавшиеся болячки.

Бабушка рассказала, что у 39-летней матери ребенка до этого был конфликт с воспитателями, поскольку мальчика часто забирали перед закрытием сада. Они замечали на теле ребенка синяки и ссадины, но списывали это на гиперактивность мальчика. В один день мать привела ребенка в сад, а после к ним домой явились полицейские с допросом.

Сейчас маме и бабушке не разрешено видеться с ребенком и передавать ему игрушки. Дело находится на контроле у прокуратуры. MSK1.ru сообщает, что администрация детского сада отказалась разговаривать с журналистами.

Ранее в одинцовском детсаду педагог взяла карандаш и в рамках «воспитательных мер» начала бить им воспитанника. Вследствие этого мальчик расплакался и упал, расцарапав себе спину, его попросили не говорить родителям о случившемся.