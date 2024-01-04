Москвичка призналась в убийстве дочери, тело которой нашли на балконе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать девочки, тело которой родственники хранили на балконе в Москве, призналась в убийстве, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, младенец утонул не случайно, 17-летняя мать насильно удерживала малыша под водой, пока тот не умер.

После этого мать и бабушка малышки вынесли труп на балкон. Следователи также выясняют, какую роль в преступлении сыграла бабушка убитой девочки.

Накануне стало известно, что на балконе столичного жилого дома было обнаружено тело ребенка 2022 года рождения. Со слов бабушки, несколько дней назад во время купания в ванне девочка случайно захлебнулась. После этого женщина вместе с матерью ребенка перенесла труп на балкон.

Инцидент произошел в квартире одного из домов в проезде Карамзина. О произошедшем бабушка рассказала знакомому, который и обратился в правоохранительные органы. У 17-летней матери погибшей есть еще один ребенок. В ведомстве добавили, что также проводится проверка исполнения федерального законодательства о несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что жительница села Подгорного на Алтае уехала в соседний населенный пункт, оставив своих малолетних детей одних в неотапливаемом доме и без еды. В итоге новорожденный мальчик замерз насмерть, другой двухлетний ребенок госпитализирован. Правоохранителями возбуждено уголовное дело.